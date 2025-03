Μιανμάρ: Περισσότεροι από 2.000 οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες

Ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, έχει εκτοξευτεί στους 2.056, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομάδας Πληροφόρησης του Κρατικού Συμβουλίου Διοίκησης της χώρας.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ξεπερνούν τους 3.900, ενώ 270 άνθρωποι, μέχρι στιγμής, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν κι άλλοι επιζώντες στα συντρίμμια έχουν αρχίσει να σβήνουν, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Ειδικοί δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι νεκροί τελικά θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη, ειδικά στην πάλαι ποτέ Βιρμανία των περίπου 55 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να προσφερθεί βοήθεια στο κράτος της Ασίας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος κι η έλλειψη πόρων είναι οξεία.

⚡Death toll from #Myanmar earthquake rises to 2,056, more than 3,900 injured, 270 missing - AFP



Myanmar's prime minister has declared national mourning from March 31 to April 6. #MyanmarEarthquake #MyanmarEarthquake2025 #Myanmar pic.twitter.com/y7rVWO5X4h