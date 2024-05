Μεξικό: Εν ψυχρώ εκτέλεση υποψήφιου δημάρχου - Το 24ο θύμα εν όψει εκλογών (vid)

Από ένοπλο δολοφονήθηκε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές στην πολιτεία Γκερέρο (νότια) του Μεξικού, η οποία μαστίζεται από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με την κυβερνήτρια της πολιτείας αυτής, Έβελιν Σαλγάδο Πινέδα.

Πρόκειται για τον Αλφρέντο Καμπρέρα, υποψήφιο δήμαρχο στο χωριό Κογιούκα δε Μπενίτες, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα σε υποστηρικτές του όταν ένοπλος τον πυροβόλησε επανειλημμένα στην πλάτη εξ επαφής, όπως καταγράφτηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που αναπαρήγαγαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους ο ιστότοπος Quadratín Guerrero στο ρεπορτάζ του για τη δολοφονία.

Είναι ο 24ος υποψήφιος που δολοφονείται από την έναρξη της εκστρατείας ενόψει των προεδρικών, βουλευτικών, περιφερειακών εκλογών της Κυριακής 2ης Ιουνίου, με βάση τους επίσημους αριθμούς.

Η μεξικανική κυβέρνηση είχε καταμετρήσει 22 δολοφονίες υποψηφίων πριν από αυτή της Τετάρτης στην πολιτεία Γκερέρο και αυτήν της Τρίτης στην πολιτεία Μορέλος (νότια).

Τα καρτέλ των ναρκωτικών και άλλες συμμορίες επιδιώκουν την «επιβολή υποψηφίων» στις προσεχείς εκλογές, εξηγούσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο εισαγγελέας ειδικευμένος σε ποινικές υποθέσεις συνδεόμενες με τις εκλογικές διαδικασίες στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο Βίκτορ Σεράτο.

Ο τρόπος δράσης είναι λίγο ως πολύ ο ίδιος: «οι εγκληματίες διαλέγουν υποψήφιο» και κάνουν γνωστό σε άλλους πως «δεν έχουν δικαίωμα» να συμμετάσχουν, απειλώντας ότι θα τους εκτελέσουν αν παραβούν τις εντολές τους.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει ανακοινώσει πως θα προχωρήσει στην ανάπτυξη συνολικά 27.000 στρατιωτικών και μελών της Εθνικής Φρουράς για να εγγυηθούν την ασφάλεια των εκλογικών τμημάτων την Κυριακή.

Η προεκλογική εκστρατεία έλαβε επισήμως τέλος χθες Τετάρτη στο Μεξικό, τέσσερις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας-μαμούθ της Κυριακής, με το φαβορί για την προεδρία, την Κλαούδια Σέινμπαουμ, να εκφωνεί ομιλία στην πόλη της, στην πρωτεύουσα, και την αντίπαλό της Σότσιλ Γκάλβες στο Μοντερέι (βορειοανατολικά).

Οι σχεδόν τρεις μήνες που διήρκεσε επίσημα η προεκλογική εκστρατεία, από την 1η Μαρτίου, αμαυρώθηκαν από τις δολοφονίες πάνω από 20 υποψηφίων για τοπικά αξιώματα, ενώ σημαδεύτηκαν επίσης από τις σκληρές αντεγκλήσεις της υποψήφιας της κεντροαριστερής κυβέρνησης Σέινμπαουμ και της αντιπάλου της δεξιάς γερουσιάστριας Γκάλβες.Οι εκλογές της Κυριακής είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού καθώς, πέρα από τις προεδρικές εκλογές, την ανανέωση της σύνθεσης της Βουλής και της Γερουσίας, θα εκλεγούν εννέα από τους κυβερνήτες των 32 μεξικανικών πολιτειών και μυριάδες τοπικοί αιρετοί.

Συνολικά, είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 99 εκατομμύρια ψηφοφόροι και διακυβεύονται 20.000 θέσεις.

«Ναρκωυποψήφια», «υποψήφια των ψεμμάτων»: παρά τη σφοδρότητα των φραστικών επιθέσεων της κυρίας Γκάλβες εναντίον της κυρίας Σέινμπαουμ, η αντιπολιτευόμενη δεν φάνηκε να κλείνει και πολύ την ψαλίδα.

Η πρώην δήμαρχος της πόλης του Μεξικού, πιστή του απερχόμενου προέδρου Λόπες Ομπραδόρ, φέρεται κατά δημοσκοπήσεις να οδεύει σε νίκη την Κυριακή με το 54% των προθέσεων ψήφου, έναντι 34% της αντιπάλου της.

Ο υποψήφιος του Κινήματος Πολιτών (MC) Χόρχε Άλβαρες Μάινες, 38 ετών, αύξησε το ποσοστό του, παραμένει όμως πολύ πίσω (12%).

Η δική του εκστρατεία αμαυρώθηκε όταν η κατάρρευση γιγαντοοθόνης και σκηνής εξαιτίας ριπών ανέμου στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην οποία ήταν παρών στο Μοντερέι (βόρεια).

