Μεξικό: Συμπλοκή μεταξύ ηγετών στη Γερουσία με αφορμή τις ΗΠΑ (vid)

Το απόλυτο χάος επικράτησε στη Γερουσία του Μεξικού την Τετάρτη, με γρονθοκοπήματα, σπρωξίματα και φωνές, όταν ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε τον πρόεδρο του σώματος καθώς η συνεδρίαση έφθανε στο τέλος της.

Συγκεκριμένα, ο Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), επιτέθηκε στον πρόεδρο της Γερουσίας, Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια, του κυβερνώντος κόμματος Morena, την ώρα που οι βουλευτές έψαλαν τον εθνικό ύμνο για να κλείσει η ημερήσια συνεδρίαση.

Ο καβγάς ξέσπασε έπειτα από μια «δύσκολη συζήτηση» σχετικά με την παρουσία ξένων ενόπλων δυνάμεων στο Μεξικό, δήλωσε αργότερα ο Φερνάντες Νορόνια σε συνέντευξη Τύπου.

Σε ζωντανή μετάδοση, φαινόταν ο Μορένο να πλησιάζει τον Φερνάντες Νορόνια, λέγοντάς του επανειλημμένα «σου ζητώ να με αφήσεις να μιλήσω», ενώ τον άρπαξε από το μπράτσο.

«Μην με αγγίζεις», απάντησε ο Φερνάντες Νορόνια.

Durante el cierre de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de México, dos senadores terminaron a los golpes tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico en la… pic.twitter.com/rck5WINXwa — LA NACION (@LANACION) August 28, 2025

Στη συνέχεια οι δύο άρχισαν να σπρώχνονται, με τον Μορένο να ρίχνει κάτω έναν φωτογράφο στην προσπάθειά του. Ένας άλλος βουλευτής μπήκε επίσης στον καβγά, χτυπώντας τον Φερνάντες Νορόνια την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

«(Ο Μορένο) άρχισε να με τραβά, να με αγγίζει, να με σπρώχνει. Με χτύπησε και είπε: “Θα σε γ…σω στο ξύλο, θα σε σκοτώσω”», δήλωσε ο Φερνάντες Νορόνια.

Ο ίδιος είπε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή και θα προτείνει την αποβολή του Μορένο και τριών ακόμη βουλευτών του PRI λόγω του επεισοδίου.

Από την πλευρά του, ο Μορένο ισχυρίστηκε ότι ο Φερνάντες Νορόνια ήταν εκείνος που χτύπησε πρώτος.