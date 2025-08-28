Μεξικό: Συμπλοκή μεταξύ ηγετών στη Γερουσία με αφορμή τις ΗΠΑ (vid)
Screen grab via X / @eduardomenoni
Screen grab via X / @eduardomenoni

Μεξικό: Συμπλοκή μεταξύ ηγετών στη Γερουσία με αφορμή τις ΗΠΑ (vid)

28/08/2025 • 13:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
28/08/2025 • 13:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Το απόλυτο χάος επικράτησε στη Γερουσία του Μεξικού την Τετάρτη, με γρονθοκοπήματα, σπρωξίματα και φωνές, όταν ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε τον πρόεδρο του σώματος καθώς η συνεδρίαση έφθανε στο τέλος της.

Συγκεκριμένα, ο Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), επιτέθηκε στον πρόεδρο της Γερουσίας, Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια, του κυβερνώντος κόμματος Morena, την ώρα που οι βουλευτές έψαλαν τον εθνικό ύμνο για να κλείσει η ημερήσια συνεδρίαση.

Ο καβγάς ξέσπασε έπειτα από μια «δύσκολη συζήτηση» σχετικά με την παρουσία ξένων ενόπλων δυνάμεων στο Μεξικό, δήλωσε αργότερα ο Φερνάντες Νορόνια σε συνέντευξη Τύπου.

Σε ζωντανή μετάδοση, φαινόταν ο Μορένο να πλησιάζει τον Φερνάντες Νορόνια, λέγοντάς του επανειλημμένα «σου ζητώ να με αφήσεις να μιλήσω», ενώ τον άρπαξε από το μπράτσο.

«Μην με αγγίζεις», απάντησε ο Φερνάντες Νορόνια.

Στη συνέχεια οι δύο άρχισαν να σπρώχνονται, με τον Μορένο να ρίχνει κάτω έναν φωτογράφο στην προσπάθειά του. Ένας άλλος βουλευτής μπήκε επίσης στον καβγά, χτυπώντας τον Φερνάντες Νορόνια την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

«(Ο Μορένο) άρχισε να με τραβά, να με αγγίζει, να με σπρώχνει. Με χτύπησε και είπε: “Θα σε γ…σω στο ξύλο, θα σε σκοτώσω”», δήλωσε ο Φερνάντες Νορόνια.

Ο ίδιος είπε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή και θα προτείνει την αποβολή του Μορένο και τριών ακόμη βουλευτών του PRI λόγω του επεισοδίου.

Από την πλευρά του, ο Μορένο ισχυρίστηκε ότι ο Φερνάντες Νορόνια ήταν εκείνος που χτύπησε πρώτος.

ΜΕΞΙΚΟ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΑΒΓΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα