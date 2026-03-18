Μέτσολα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story

«Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, απευθυνόμενη στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ, αλλά και σημείο αναφοράς για την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από τη Ρομπέρτα Μέτσολα, για την Ελλάδα μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη».

Μαζί με τον πρωθυπουργό, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Μαργαρίτης Σχοινάς και άλλοι συνεργάτες του.