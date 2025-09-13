Λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα που μετονόμαζε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, η διοίκησή του προχώρησε σε παρόμοια αλλαγή ονόματος και στον Λευκό Οίκο.

Η Διεύθυνση Άμυνας, ένα βασικό τμήμα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ονομάζεται πλέον Διεύθυνση Πολέμου, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα ακόμη πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Στο πλαίσιο της αλλαγής, οι αξιωματούχοι που εργάζονται σε αυτό το γραφείο έχουν πλέον τον τίτλο των διευθυντών πολέμου και εποπτεύονται από έναν ειδικό σύμβουλο του προέδρου για θέματα πολέμου, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς η αναδιοργάνωση δεν έχει γίνει ακόμα δημόσια.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που υπηρετεί ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας από τον Μάιο, ενέκρινε την αλλαγή αυτή την εβδομάδα, είπε μία από τις πηγές.

Ζητήθηκε σχόλιο από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος επιβεβαίωσε το νέο όνομα, προσθέτοντας με έμφαση: «#ΠΟΛΕΜΟΣ!».

Δεν είναι σαφές αν η αλλαγή ονόματος θα έχει επίδραση στην πολιτική. Η υιοθέτηση της λέξης «πόλεμος» αντί για «άμυνα» για να περιγράψει τις λειτουργίες του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου υπογραμμίζει την ειρωνεία της προεδρίας του Τραμπ, καθώς ο ίδιος ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως παγκόσμιος ειρηνοποιός, ενώ σύμμαχοι πιέζουν να του απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ορισμένοι επικριτές της αναδιοργάνωσης του Πενταγώνου, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφεραν ότι θα απαιτηθεί δαπανηρή ενημέρωση πινακίδων και επιστολόχαρτων σε όλο τον κόσμο. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκεθ, δήλωσε ότι η αλλαγή ονόματος δεν αφορά μόνο λέξεις, αλλά «τον πολεμικό ηθικό κώδικα».

Κάθε διεύθυνση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (NSC) επιβλέπει ένα συγκεκριμένο θέμα, από νομοθετικά ζητήματα και αντικείμενα πληροφοριών έως γεωγραφικές περιοχές, όπως η Ευρώπη ή η Ανατολική Ασία. Η Διεύθυνση Άμυνας συνήθως αναλαμβάνει τον συντονισμό θεμάτων στρατιωτικής ετοιμότητας και όπλων, αν και οι αρμοδιότητες ποικίλλουν ανάλογα με τη διοίκηση.

Παρότι η Διεύθυνση Άμυνας - τώρα Διεύθυνση Πολέμου - είναι μία από τις πιο σημαντικές στο NSC, το ίδιο το Συμβούλιο έχει δει τη δύναμή του να μειώνεται σημαντικά επί προεδρίας Τραμπ.

Το συμβούλιο είναι συνήθως το κεντρικό συντονιστικό όργανο για σημαντικές αποφάσεις εθνικής ασφάλειας. Τους τελευταίους μήνες, μεγάλο μέρος του προσωπικού του έχει αποχωρήσει ή απολυθεί, ενώ μεγάλο μέρος της εξουσίας του έχει περάσει στο Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εξωτερικών και την κοινότητα πληροφοριών.