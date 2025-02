Μετά τον Τραμπ και ο Μασκ κατά Ζελένσκι: «Τρέφεται από τα πτώματα των Ουκρανών στρατιωτών»

Η επιθετική στάση των ΗΠΑ απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχίζεται αφού μετά τον Τραμπ, ο οποίος τον αποκάλεσε δικτάτορα και μέτριο κωμικό, ο Ίλον Μασκ τον κατηγορεί, λέγοντας πως «τρέφεται από νεκρούς Ουκρανούς».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιφρονείται από τους Ουκρανούς και «τρέφεται από τα πτώματα» του λαού του, δήλωσε ο Ίλον Μασκ, μέσα από ανάρτησή του στο X, ακολουθώντας τη γραμμή του Τραμπ.

Ο ίδιος προσκάλεσε επίσης, τον Ουκρανό πρόεδρο να «κάνει εκλογές και να το διαψεύσει».

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και κυβερνητικός σύμβουλος συνέχισε, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Ουκρανίας μια «αηδιαστική, μαζική μηχανή που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των Ουκρανών στρατιωτών».

