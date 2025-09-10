Μετά την επίθεση στην Πολωνία, η ΕΕ ζητά περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης

Η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

Η Πολωνία κατέρριψε drones στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Τα drones καταρρίφθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα» ανέφερε η Εσθονή αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτό που συνέβη στην Πολωνία αλλάζει τα δεδομένα. Πρέπει να αντιδράσουμε με μεγάλη σφοδρότητα», είπε. «Η Ρωσία κλιμακώνει σκόπιμα την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί».

Η Κάλας τόνισε επίσης την ανάγκη να «προχωρήσουμε με περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας».