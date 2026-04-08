Μέση Ανατολή: ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία ζητούν διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Καναδά καλούν με κοινή τους δήλωση τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να καταλήξουν σύντομα σε διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Χαιρετίζουμε την 15ήμερη κατάπαυση του πυρός που συνομολογήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν», γράφουν στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.

«Στόχος πρέπει να είναι πλέον η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, τις επόμενες ημέρες, για έναν ταχύ και διαρκή τερματισμό του πολέμου».

«Απευθύνουμε μετ' επιτάσεως προτροπή για ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των ηγετών, οι οποίοι καλούν όλες τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο.

Αναλυτικά, η δήλωση:

Χαιρετίζουμε την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Στόχος πρέπει πλέον να είναι η διαπραγμάτευση ενός ταχέως και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα.

Ενθαρρύνουμε θερμά την επίτευξη ταχείας προόδου προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική λύση.

Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Προς τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.