Ο Τραμπ απειλεί με εμπορικούς δασμούς 50% κάθε χώρα που δίνει όπλα στο Ιράν

Αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν έστειλε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά από τη συμφωνία για την εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Τραμπ είπε πως «κάθε χώρα που προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα επιβληθεί αμέσως δασμός 50% σε όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται στις ΗΠΑ, με άμεση ισχύ». Τόνισε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από το μέτρο.

Ακόμα, ο Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ «θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, για το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι έχει περάσει από μια αλλαγή καθεστώτος που θα αποδειχθεί πολύ παραγωγική».

Κάνοντας λόγο για τους όρους της συμφωνίας, είπε πως θα «δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» από το Ιράν και πρόσθεσε πως «θα συνεχίσουμε να συζητάμε, την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν».

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει» σε πολλά από τα 15 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν απέστειλε μια δική του πρόταση, 10 σημείων, πριελάμβανε ελεγχόμενη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και την απόσυρση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής.

Ακόμα, η πρόταση της Τεχεράνης έκανε λόγο για άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων.