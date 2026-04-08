Κουβέιτ-ΗΑΕ: Ανακοίνωσαν ότι δέχονται επιθέσεις από το Ιράν παρά την εκεχειρία

Το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι αεράμυνες του αναχαιτίζουν ένα κύμα ιρανικών drones που εκτοξεύτηκαν από τις 8 π.μ. (05:00 GMT), σύμφωνα με τον στρατό.

Ο στρατός αναφέρει ότι ορισμένα drones στόχευσαν ζωτικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι οι δικές τους αεράμυνες «αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Δεν είναι σαφές γιατί το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις παρά την εκεχειρία που έχει κηρυχθεί εδώ και ώρες.