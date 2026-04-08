Κομισιόν για Μέση Ανατολή: Η ενεργειακή κρίση δεν θα είναι βραχύβια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να είναι βραχύβια, όπως δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η ίδια είπε πως περίπου το 8,5% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ένωσης, το 7% του πετρελαίου και το 40% των καυσίμων αεροσκαφών και του ντίζελ διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτό που μπορούμε ήδη να προβλέψουμε είναι ότι αυτή η κρίση δεν θα είναι βραχύβια» σημείωσε η ίδια, δίνοντας έμφαση στη σημασία που έχουν τα Στενά για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Υπενθυμίζεται πως η εκεχειρία δύο εβδομάδων στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει την επαναφορά σε προπολεμικά επίπεδα της ροής των εμπορικών πλοίων από τα Στενά.