Πεζεσκιάν για εκεχειρία: Οι «επιθυμητές αρχές» του Ιράν έγιναν δεκτές

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε για πρώτη φορά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Η κατάπαυση του πυρός, με την αποδοχή των γενικών αρχών που επιθυμεί το Ιράν, ήταν ο καρπός του αίματος του μεγάλου μαρτυρικού ηγέτη μας, Χαμενεΐ, και η επίτευξη της παρουσίας όλου του λαού επί τόπου», έγραψε στο X αναφερόμενος στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο λαός του Ιράν θα «παραμείνει ενωμένος» καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ ότι έλαβε ένα σχέδιο 10 σημείων από το Ιράν ως μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.