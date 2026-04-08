Αεροπορικές: Στα 2 δισ. δολάρια τα κόστη καυσίμων της Delta Air Lines λόγω της Μέσης Ανατολής

Η Delta Air Lines προέβλεψε την Τετάρτη κέρδη χαμηλότερα από τα αναμενόμενα για το δεύτερο τρίμηνο και δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, επικαλούμενη την αβεβαιότητα που προκαλεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η εταιρεία δήλωσε ότι καταργεί όλη την προγραμματισμένη αύξηση χωρητικότητας από το τρίμηνο του Ιουνίου, κάτι που θα μειώσει την προσφορά κατά περίπου 3,5% σε σχέση με το αρχικό της σχέδιο.

Πρόσθεσε ότι τα σχέδιά της για αύξηση της χωρητικότητας έχουν πλέον «πτωτική τάση έως ότου βελτιωθεί το περιβάλλον των καυσίμων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta, Εντ Μπάστιαν, προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων θα επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο των αερομεταφορών.

«Θα διαχωρίσει τους νικητές και θα αναγκάσει τους πιο αδύναμους παίκτες να λάβουν αρκετά σημαντικά μέτρα είτε για να βελτιωθούν είτε θα συμβεί κάτι άλλο» πρόσθεσε.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Delta αναμένει να πληρώσει περίπου 4,30 δολάρια ανά γαλόνι για καύσιμα αεροσκαφών το τρίμηνο του Ιουνίου, προσθέτοντας περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στα κόστη καυσίμων της σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν βασιστεί στην ισχυρή ζήτηση ταξιδιών για να ανακτήσουν μέρος του υψηλότερου κόστους καυσίμων μέσω αυξήσεων των ναύλων, τελών αποσκευών και άλλων παρεπόμενων χρεώσεων.

Ο Μπάστιαν δήλωσε ότι η Delta στοχεύει να ανακτήσει περίπου το 40% έως 50% των υψηλότερων κόστους καυσίμων κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς αυξάνει τους ναύλους. Ωστόσο, ανέφερε ότι η πλήρης ανάκτηση της αύξησης θα διαρκέσει περισσότερο.

Για το τρίμηνο του Μαρτίου, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 64 σεντ ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 57 σεντ.

Τον Ιανουάριο, η Delta προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη για ολόκληρο το έτος από 6,50 έως 7,50 δολάρια ανά μετοχή, αλλά ο Μπάστιαν αρνήθηκε να δώσει ενημέρωση δεδομένης της αβέβαιης προοπτικής.

Οι αναλυτές αναμένουν πλέον 5,40 δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.