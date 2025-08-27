Μεσανατολικό: Συνάντηση Ρούμπιο - Σάαρ σήμερα στην Ουάσινγκτον

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν να διεξαγάγουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τρίτη το βράδυ

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι να αντιταχθεί σε επιπλέον μερικές συμφωνίες για τους ομήρους στη Γάζα, υποστηρίζοντας το Ισραήλ, το οποίο απέφυγε να απαντήσει σε μια πρόταση που δέχτηκε η Χαμάς για σταδιακή απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Ο ίδιος ο Τραμπ έδειξε ότι αυτή είναι η στάση της κυβέρνησής του, όταν δημοσίευσε στο Truth Social λίγες ώρες μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της τελευταίας πρότασης των αραβικών μεσολαβητών στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν μόνο μετά την πλήρη καταστροφή της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε την επόμενη μέρα ότι εξακολουθεί να εξετάζει την τελευταία πρόταση για σταδιακή συμφωνία για τους ομήρους, η οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που συνέταξε ο Γουίτκοφ πριν από αρκετούς μήνες.

Παρά την αποδοχή της πρότασης από τη Χαμάς, ο Γουίτκοφ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η Χαμάς είναι πλήρως υπεύθυνη για την έλλειψη συμφωνίας μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση «επιβράδυνε τη διαδικασία» τον περασμένο μήνα, όταν πρόσθεσε νέους όρους, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανακαλέσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες.