Βίντεο: Όμηρος των τρομοκρατών της Χαμάς ζητάει την απελευθέρωσή του

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή, ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, υψώνει κατ’ επανάληψη τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Είναι το δεύτερο βίντεο αυτού του είδους που δίνει στη δημοσιότητα η Χαμάς μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, η κυριότερη οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, ταυτοποίησε τον άνδρα που εικονίζεται στο βίντεο. Πρόκειται για τον Ελκάνα Μποχμπότ, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα, τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στο προηγούμενο βίντεο, που κυκλοφόρησε η Χαμάς τη Δευτέρα, ο Μποχμπότ εικονιζόταν δίπλα σε έναν άλλο όμηρο, τον Γιόσεφ-Χάιμ Οχάνα, που επίσης απήχθη από το φεστιβάλ. Οι δύο άνδρες μιλούσαν για τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν αφού ξανάρχισαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, στις 18 Μαρτίου, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες εκεχειρίας.

Στο σημερινό βίντεο, ο Μποχμπότ επαναλαμβάνει ότι οι βομβαρδισμοί μπορεί να του στοιχίσουν τη ζωή και ικετεύει να επανενωθεί με τη σύζυγο και τον γιο του.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ και με στόχο την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, έχουν βαλτώσει αφού έληξε, την 1η Μαρτίου, η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας. Σε αυτήν τη φάση απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι (οι οκτώ ήταν ήδη νεκροί) σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 1.800 Παλαιστίνιων κρατουμένων. Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, 58 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, ωστόσο οι 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς απείλησε ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν «σε φέρετρα» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Hamas has published a second propaganda video of Israeli hostage Elkana Bohbot, five days after a clip showed him alongside another captive. Both are still held by the terror group in the Gaza Strip. pic.twitter.com/kIduN7tL0L