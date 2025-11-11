Τις υποσχέσεις του για την αναβίωση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και την αποτροπή της ακροδεξιάς προσπαθεί να εκπληρώσει ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με μόνο το ένα πέμπτο των Γερμανών να επιθυμεί να τον δει να υποβάλλει ξανά υποψηφιότητα.

Ο Μερτς, ο οποίος συμπλήρωσε τα 70 του χρόνια την Τρίτη, ανέλαβε τα καθήκοντα του από τον μη δημοφιλή προκάτοχό του Όλαφ Σολτς τον Μάιο, υποσχόμενος να ενισχύσει την ανάπτυξη, να μειώσει την παράνομη μετανάστευση και να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης ενόψει των ανησυχιών για την ασφάλεια σε σχέση με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο συντηρητικός ηγέτης δήλωσε ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Γερμανίας να αντισταθμίσει την άνοδο της ακροδεξιάς και να προετοιμαστεί για μια εποχή αυξανόμενων απειλών για την ασφάλεια και ασταθούς υποστήριξης από τον παραδοσιακό σύμμαχό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την οικονομική ανάπτυξη να βρίσκεται σε στασιμότητα και την κυβέρνηση συνασπισμού να αγωνίζεται με το διχαστικό ζήτημα της μετανάστευσης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μερτς είναι ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς καγκελάριους που θυμόμαστε, με ποσοστά δημοτικότητας 25%, πολύ πίσω από εκείνα των δύο προκατόχων του στην ίδια χρονική στιγμή.

Οι Γερμανοί επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για τις αργές μεταρρυθμίσεις, ενώ μια μίξη ανησυχιών για την απασχόληση, τον πληθωρισμό και γεωπολιτικούς φόβους έχει σκιάσει τη διάθεση των ψηφοφόρων.

Καθώς οι κοινοβουλευτικοί συνάδελφοι του Μερτς στο Βερολίνο τον συνέχαιραν για τα γενέθλιά του, ο επικεφαλής της ένωσης χημικής βιομηχανίας VCI προειδοποίησε ότι η παραγωγή στον τομέα έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών, αφήνοντας έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να αντιμετωπίζει «κόκκινο συναγερμό».

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, μόνο το 18% των Γερμανών επιθυμεί να δει τον Μέρτς να θέτει ξανά υποψηφιότητα ως καγκελάριος στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Όπως το Reuters υπογραμμίζει, με τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας να βιώνουν παρόμοια πτώση στη δημόσια υποστήριξη, η πτώση της δημοτικότητας του Μερτς υπογραμμίζει την ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ανθεκτικά αντι-καθεστωτικά κόμματα.