Μερτς: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να αποδυναμώσουν οικονομικά τη Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε το Σάββατο ότι εκτιμά πως η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας μόνο όταν δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να τον συνεχίσει για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους, δεδομένου ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων έχουν αποτύχει.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων απαντήθηκαν με ακόμη πιο επιθετική στάση από το καθεστώς της Μόσχας απέναντι στον πληθυσμό της Ουκρανίας», τόνισε ο Μερτς σε περιφερειακή εκδήλωση των συντηρητικών του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό δεν θα σταματήσει έως ότου διασφαλίσουμε από κοινού ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς και ίσως και για στρατιωτικούς λόγους, δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι τα στρατεύματα της Ρωσίας διεξάγουν αδιάκοπες επιθέσεις σχεδόν σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία και ότι διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία».

Η Μόσχα έχει επίσης εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις, πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρεθεί διπλωματική λύση στη σύγκρουση, η οποία διανύει τον τέταρτο χρόνο της, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, ζητούν αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Γκερασίμοφ: Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του μετώπου στην Ουκρανία και έχουν το «στρατηγικό πλεονέκτημα», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου.

«Η συνδυασμένη ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του μετώπου», δήλωσε ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ στους αναπληρωτές του σε μια ομιλία που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας. «Προς το παρόν, το στρατηγικό πλεονέκτημα ανήκει εξ ολοκλήρου στις ρωσικές δυνάμεις».

Η Ρωσία ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές σε πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνέχισε μια σφοδρή επίθεση σε μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερο έδαφος στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, την Πέμπτη σκότωσαν τουλάχιστον 23 άτομα και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα προωθούσε τις προσπάθειές του να τερματίσει τη σύγκρουση.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους. Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τους τελευταίους μήνες, και χιλιάδες από την έναρξη του πολέμου.

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι, με έμφαση στην καταστροφή εγκαταστάσεων όπου παράγονται συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones.

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσόν.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.351 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών, είπε.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν αυτό το μήνα να πιέζουν την νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτής πηγής. Ο Γκερασίμοφ είπε ότι επτά χωριά της περιοχής βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.