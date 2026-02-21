Μερτς: Να μειωθούν οι δασμοί για τη Γερμανία μετά και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι αναμένει να μειωθεί το βάρος των δασμών για τη γερμανική οικονομία, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος των εμπορικών δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, ο Μερτς δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον προτού οι γερμανικές εταιρείες μπορέσουν να ανακτήσουν δισεκατομμύρια και ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συντονιστούν στενά πριν από το επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

«Θα έχουμε μια πολύ σαφή ευρωπαϊκή θέση σε αυτό το θέμα, επειδή η δασμολογική πολιτική είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των επιμέρους κρατών μελών, και θα πάω στην Ουάσινγκτον με μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση», δήλωσε.