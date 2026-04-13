Μερτς: Μειώνουμε τον φόρο σε ντίζελ και βενζίνη για δύο μήνες-Βασική αιτία των προβλημάτων μας ο πόλεμος

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τους φόρους σε ντίζελ και βενζίνη για δύο μήνες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η σύγκρουση θα έχει μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εκ νέου αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι ο πόλεμος «είναι η βασική αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας» και τόνισε ότι το Βερολίνο κάνει ό,τι μπορεί για να προσπαθήσει να τερματίσει τη σύγκρουση.

Μετά από συνομιλίες μεταξύ του κόμματός του, του CDU, και των εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Μερτς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του αποφάσισε να μειώσει τον φόρο στη βενζίνη και το ντίζελ κατά περίπου 17 σεντς (0,19 δολάρια) για δύο μήνες.

«Αυτό θα βελτιώσει πολύ γρήγορα την κατάσταση για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις στη χώρα, και πάνω απ' όλα για όσους, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, περνούν πολύ χρόνο στο δρόμο», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

«Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε κάθε μεμονωμένο αποτέλεσμα στην αγορά με κρατικά κεφάλαια... Το κράτος δεν μπορεί να απορροφήσει όλες τις αβεβαιότητες, όχι όλους τους κινδύνους, όχι όλες τις αναταραχές στην παγκόσμια πολιτική», λέει.

Ο Μερτς προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου είναι πιθανό να είναι μακροχρόνιες. «Η γερμανική οικονομία θα αντιμετωπίσει ένα σημαντικό βάρος για μεγάλο χρονικό διάστημα», κατέληξε.