Μερτς, Μακρόν και Μελόνι προτρέπουν την ΕΕ να αναλάβει νέα πρωτοβουλία για μείωση της γραφειοκρατίας

Οι ηγέτες 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προέτρεψαν να αναλάβει νέα πρωτοβουλία για την «αναθεώρηση, μείωση και περιορισμό» της γραφειοκρατίας, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική από οικονομική άποψη, σύμφωνα με επιστολή που έλαβε το Reuters την Τρίτη.

Η επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των ηγετών της ΕΕ, υπογράφηκε από ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό που πρεσβεύει – ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της. Όχι μόνο λίγο, αλλά ουσιαστικά», ανέφερε η επιστολή, η οποία εστάλη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.