Μερτς, Μακρόν και Μελόνι προτρέπουν την ΕΕ να αναλάβει νέα πρωτοβουλία για μείωση της γραφειοκρατίας
21/10/2025 • 21:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι ηγέτες 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προέτρεψαν να αναλάβει νέα πρωτοβουλία για την «αναθεώρηση, μείωση και περιορισμό» της γραφειοκρατίας, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική από οικονομική άποψη, σύμφωνα με επιστολή που έλαβε το Reuters την Τρίτη.

Η επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των ηγετών της ΕΕ, υπογράφηκε από ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό που πρεσβεύει – ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της. Όχι μόνο λίγο, αλλά ουσιαστικά», ανέφερε η επιστολή, η οποία εστάλη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

