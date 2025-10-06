Μερτς: Η Χαμάς να εφαρμόσει το σχέδιο Τραμπ - Η Ρωσία είναι πίσω από τα περιστατικά με drones

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Χαμάς να εφαρμόσει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερώσει τους ομήρους κι υποσχέθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της περιοχής και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, για τα πρόσφατα περιστατικά με drones, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι υποψιάζεται πως ευθυνόταν η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ο Μερτς σε συνέντευξή του νωρίτερα την Κυριακή στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία, από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα βοηθήσει στην επόμενη μέρα.

«Η Χαμάς έχει ηττηθεί στρατιωτικά. Δεν έχει πλέον στρατιωτικές πιθανότητες. Υπάρχει τώρα μια αποφασιστική φάση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η Χαμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία απελευθερώνοντας τους Ισραηλινούς ομήρους», υποστήριξε ο Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι «εντός της ηγεσίας της Χαμάς θα επικρατήσουν τώρα οι δυνάμεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν κοινή πορεία με το Ισραήλ».

«Η Ρωσία πίσω από τα περιστατικά με drones»

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα περιστατικά με drones, ο καγκελάριος δήλωσε ότι υποψιάζεται πως υπεύθυνη ήταν η Ρωσία.

«Αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλειά μας», ανέφερε, καθησύχασε ωστόσο τους πολίτες διαβεβαιώνοντας ότι μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Πρόκειται για προσπάθειες κατασκοπείας. Είναι επίσης προσπάθειες αναστάτωσης του πληθυσμού και η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα εναντίον τους», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται επειγόντως 80.000 στρατιώτες για να μπορεί η Γερμανία να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εκ νέου - και για τις γυναίκες.

Για το μελλοντικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας, ο Μερτς δήλωσε: «Είμαι υπέρ της εφαρμογής αυτού που συμφωνήσαμε στη συμφωνία συνασπισμού, δηλαδή της εθελοντικής θητείας. Υποψιάζομαι όμως ότι δεν θα παραμείνει απλώς εθελοντική» και πρόσθεσε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των 80.000 νεοσύλλεκτων, είναι απαραίτητη νέας μορφής θητεία κοινωνικής υπηρεσίας για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως φύλου.

Για να επιβληθεί πάντως υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες απαιτείται αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θύμισε ο καγκελάριος.

Σε νέο νόμο που ετοίμασε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) και πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στην Bundestag, η θητεία παραμένει εθελοντική.

Από την πλευρά της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ασκείται όμως κριτική για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν ορίζει με ακρίβεια υπό ποιες προϋποθέσεις η προγραμματισμένη εθελοντική φύση της θητείας θα μπορούσε να μετατραπεί σε υποχρεωτική.