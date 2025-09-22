Μερτς: Η Γερμανία θα είναι πάντα ένα ασφαλές λιμάνι για τους Εβραίους - Ο αντισημιτισμός έχει γίνει πιο βίαιος

Η Γερμανία θα είναι ένα «ασφαλές λιμάνι» για τους Εβραίους, διαβεβαίωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, παραδέχθηκε ωστόσο ότι μετά την 7η Οκτωβρίου «ο αντισημιτισμός στην χώρα μας έχει γίνει και πάλι πιο έντονος, πιο θρασύς, πιο βίαιος».

«Οι πληγές που προκλήθηκαν από την τρομακτική επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, είναι βαθιές. Όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από εκείνους που επιτέθηκαν. Τα βάσανά τους είναι μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ.

Η γερμανική κυβέρνηση είναι σθεναρά αφοσιωμένη στη διασφάλιση της τελικής απελευθέρωσης των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς», δήλωσε ο καγκελάριος με αφορμή τον εορτασμό του «Ρος Ασανά», της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς και τόνισε ότι η Γερμανία θα αποτελεί «ασφαλές λιμάνι» για τους Εβραίους - «και αυτή την περίοδο και πάντα».

«Βλέπουμε όμως με ντροπή και φρίκη ότι από τις 7 Οκτωβρίου ο αντισημιτισμός έχει γίνει και πάλι πιο έντονος, πιο θρασύς και πιο βίαιος. Θα ήθελα να πω στους Εβραίους στη Γερμανία σήμερα: χωρίς εσάς και χωρίς μια δυναμική εβραϊκή ζωή ανάμεσά μας, δεν μπορεί να υπάρξει καλό μέλλον για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι οι ιουδαιοχριστιανικές παραδόσεις αποτελούν «θεμέλιο της ανοιχτής κοινωνίας μας».

Η γερμανική κυβέρνηση, υπογράμμισε, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια στη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε επέμεινε στην απόρριψη της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από το Βερολίνο πριν επιτευχθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων, «διότι», ανέφερε, «μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη».

«Έχουμε διαφορετική εκτίμηση των γεγονότων. Ίσως έχουμε, αν θέλετε, διαφορετική στάση σε αυτό το ζήτημα. Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης είναι γνωστή και παραμένει αμετάβλητη. Θεωρούμε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ένα από τα τελευταία βήματα στην πορεία προς μια λύση δύο κρατών», δήλωσε ο κ. Χίλε.

Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Μάρτιν Γκίζε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, απέρριψε την εικασία ότι η Γερμανία απομονώνεται σε σχέση με τους εταίρους και τους συμμάχους της οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει ήδη ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ενώ ερωτώμενος εάν αυτή η στάση του Βερολίνου θα μπορούσε να κοστίσει στην Γερμανία την εκλογή της ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, απάντησε:

«Πρόκειται για έναν διαγωνισμό, στο πλαίσιο του οποίου διεκδικούμε τις ψήφους της διεθνούς κοινότητας και είναι ένας από τους λόγους της παρουσίας του υπουργού Εξωτερικών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Και είμαστε αισιόδοξοι».

Η Γερμανία έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027-28. Η απόφαση θα ληφθεί από την Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2026.