Μερτς: Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί

Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ταξιδέψει στην Ινδία τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει τη συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο Γερμανός γαγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

«Θέλουμε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική», δήλωσε ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Ιταλή πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη έπειτα από μια διακυβερνητική Σύνοδο Κορυφής.

«Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Mercosur ήταν μια σημαντική πρόοδος... τώρα θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες, πρώτα και κύρια με την Ινδία».