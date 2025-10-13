Μερτς για σύνοδο στην Αίγυπτο: Σημαντική η σημερινή μέρα στην ιστορία της Μ. Ανατολής και του κόσμου

Ως μια «σημαντική μέρα στα βιβλία ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει.

Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές και επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει τώρα την επιρροοή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», δήλωσε ο καγκελάριος από το Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επισημοποιείται σήμερα η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα σπουδαίο κείμενο, με το οποίο ελπίζουμε ότι ξεκινάει μια φάση διαρκούς ειρήνης, καλής συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε και ευχαρίστησε «όλους όσοι κατέστησαν εφικτή τη σημερινή μέρα», αναφερόμενος στον Αιγύπτιο πρόεδρο Φατάχ αλ-Σίσι, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «για την προσήλωση και την καθαρή στάση του σε αυτή τη διένεξη», στον Εμίρη του Κατάρ Χαμάντ αλ Θάνι και στην τουρκική κυβέρνηση.

«Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, αυτό ίσχυε πάντα και θα παραμείνει έτσι», τόνισε ο κ. Μερτς και δήλωσε ανακουφισμένος από την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων από την Χαμάς - μεταξύ των οποίων και τέσσερις Γερμανοί. Ο καγκελάριος επανέλαβε ακόμη τη βούληση της Γερμανίας να συνεισφέρει στην προσπάθεια προκειμένου οι άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε φάρμακα, σε νερό και σε στέγη.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης την ελπίδα ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του και στη ρωσική κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λίγες ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, μαίνεται τα τελευταία τριάμισι χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Βλέπουμε εδώ ότι όταν η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη, η ειρήνη είναι εφικτή. Αλλά για μας στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας», δήλωσε και ανέφερε ότι θα έχει σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσει για το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ.