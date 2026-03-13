Μερτς για Ιράν: Η Γερμανία δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο - Λάθος η χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε την Παρασκευή πως η χώρα του δεν εμπλέκεται στον πόλεμο που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος, μιλώντας από τη Νορβηγία στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, τόνισε πως η Γερμανία δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες ναυτιλιακές μεταφορές, ο Μερτς είπε πως «δεν υπάρχει λόγος να εξετάσουμε τη στρατιωτική προστασία στις θαλάσσιες μεταφορές».

Αιχμές κατά των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Ακόμα, ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ για την 30ήμερη απαλλαγή που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που τέθηκε στη θάλασσα πριν από τις 12 Μαρτίου.

Ο Μερτς υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση μέχρι το πρωί της Παρασκευής και πρόσθεσε πως θα ήθελε να μάθει τα κίνητρα της απόφασης της Ουάσιγκτον.

Επιπλέον, σημείωσε με νόημα πως «είναι λάθος η χαλάρωση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, για οποιοδήποτε λόγο».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε κι αυτός σήμερα ότι οι ενεργειακές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν πρέπει να χαλαρώσουν.

Στο Βερολίνο, η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε επέκρινε επίσης σήμερα τη χαλάρωση των αμερικανικών πετρελαϊκών κυρώσεων έναντι της Μόσχας.

«Φοβάμαι μήπως συνεχίσουμε να γεμίζουμε το πολεμικό ταμείο του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε η υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύ ισχυρή πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες» για να καταβληθούν προσπάθειες να ελεγχθούν οι τιμές της ενέργειας.

Στη Μόσχα ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία βλέπει αυτή τη χαλάρωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο ως απόπειρα της Ουάσινγκτον να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πως οι δύο χώρες έχουν κοινό συμφέρον σ' αυτό.

Χωρίς σημαντικούς όγκους ρωσικού πετρελαίου να μπαίνουν στην αγορά, μια τέτοια σταθεροποίηση είναι αδύνατη, υποστήριξε ο Πεσκόφ.