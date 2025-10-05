Μερτς: Εκτιμούμε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις παραβιάσεις με drones

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θεωρεί πως η Ρωσία ήταν πίσω από πολλά από τα drones που παρατηρήθηκαν πάνω από τη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκάλεσαν διακοπές δεκάδων πτήσεων και άφησαν περισσότερους από 10.000 επιβάτες αποκλεισμένους στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Πρόσθεσε ότι η συχνότητα των παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου είναι άνευ προηγουμένου, ακόμα και σε σύγκριση με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αλλά κανένα από τα drones που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής δεν ήταν οπλισμένο. Όλα είχαν αποστολές αναγνώρισης, όπως είπε.

«Η υπόθεσή μας είναι ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις πτήσεις drones», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, αντιμετώπισε νέα προβλήματα το βράδυ της Παρασκευής, μετά από αναφορές για θεάσεις drones στην περιοχή.

Και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά την εμφάνιση drone, με αποτέλεσμα να εκτραπούν ή να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και να εγκλωβιστούν περίπου 6.500 επιβάτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στο site του αεροδρομίου αναφέρθηκε πως οι πτήσεις εκτρέπονταν μέχρι τις 08:00 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), όταν και άρχισε να επανέρχεται σταδιακά η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για διαταραχές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Το Bloomberg ανέφερε πως η διαταραχή στο Μόναχο ακολουθεί πρόσφατα περιστατικά με drones σε όλη την Ευρώπη, τα οποία ανάγκασαν σε προσωρινές κλείσεις και μεγάλης κλίμακας εκτροπές σε σημαντικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων της Κοπεγχάγης και του Όσλο, και ώθησαν τις αρχές να προειδοποιήσουν για εξελιγμένους χειριστές και ευρύτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια.