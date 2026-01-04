Μεντβέντεφ: Παράνομες, αλλά συνεπείς οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής σύμβουλος ασφαλείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα «παράνομες, αλλά συνεπείς».

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου είναι «συνεπείς», καθώς «υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Πρέπει να αναγνωριστεί ότι, παρά την προφανή παράνομη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις πράξεις του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους με αρκετή σκληρότητα», δήλωσε στο πρακτορείο TASS.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν ανάλογες ενέργειες είχαν γίνει εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.