Μεντβέντεφ: Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι «πολεμικός» – Η ανάπτυξη της Ρωσίας δεν θα θυσιαστεί

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026, που βρίσκεται σε φάση κατάρτισης, ως «πολεμικό» και τόνισε ότι οι κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των βετεράνων του πολέμου στην Ουκρανία, δεν πρέπει να θυσιαστούν για την εξισορρόπηση των οικονομικών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026, καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για το φετινό έλλειμμα, στο κοινοβούλιο μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Αναμένεται ότι το φετινό έλλειμμα θα υπερβεί το προγραμματισμένο 1,7% του ΑΕΠ.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και γνωστός για προκλητικές δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ηγείται επίσης του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, που κατέχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

«Ο προϋπολογισμός δεν είναι ποτέ εύκολος και τώρα, ειλικρινά, είναι πολεμικός», δήλωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ενωμένης Ρωσίας πριν από τις συζητήσεις για το σχέδιο.

Μάλιστα, αποκάλεσε τον όρο «ισοσκελισμένος προϋπολογισμός» ευφημισμό.

«Η ανάπτυξη της χώρας δεν πρέπει να θυσιαστεί στο όνομα μιας δήθεν ισορροπίας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πολλαπλά κοινωνικά προγράμματα, που αποτελούσαν προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματός του.

Η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,2% το 2025, τέταρτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, από 4,3% το 2024.

Από πλευρά του, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για την επιβράδυνση στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συνδυασμένες δαπάνες για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια θα φτάσουν τα 17 τρισεκατομμύρια ρούβλια (204 δισ. δολάρια) το 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ψυχρό Πόλεμο, αντιστοιχώντας στο 41% των συνολικών δαπανών και καθιστώντας τον τομέα της άμυνας τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.