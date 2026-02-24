Μεντβέντεφ: «Νόμιμα» τα πυρηνικά πλήγματα σε Βρετανία και Γαλλία αν μεταφέρουν πυρηνική τεχνολογία στην Ουκρανία

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων κατά στόχων στην Ουκρανία, καθώς και ενδεχόμενο πυρηνικό πλήγμα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, θα ήταν «νόμιμη και δικαιολογημένη» εφόσον το Λονδίνο και το Παρίσι μεταφέρουν πυρηνική τεχνολογία στο Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στη ρωσική πλατφόρμα Max και σχολιάζοντας πληροφορίες της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) περί των σχεδίων Γαλλίας και Βρετανίας, ο Μεντβέντεφ έκανε λόγο για εξέλιξη που «αλλάζει ριζικά την κατάσταση». «Πρόκειται για άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο», ανέφερε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι, σε μια τέτοια εξέλιξη, η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο, συμπεριλαμβανομένων και μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, κατά στόχων στην Ουκρανία που συνιστούν απειλή για τη χώρα μας», τόνισε.

«Και, εάν χρειαστεί, και κατά των χωρών-προμηθευτών που θα καταστούν συμμέτοχες σε πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Πρόκειται για συμμετρική απάντηση, στην οποία η Ρωσική Ομοσπονδία έχει δικαίωμα».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS ανέφερε ότι οι προθέσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

«Έχετε ήδη ακούσει το Κοινοβούλιό μας να καλεί τους συναδέλφους του στην Αγγλία και τη Γαλλία να ξεκινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση όλων των προτύπων, αρχών και σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου», σημείωσε ο Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις αναφορές της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σχετικά με τις ενεργές προσπάθειες του Λονδίνου και του Παρισιού να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυρηνική βόμβα.

Σύμφωνα με την SVR, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πιστεύουν ότι «το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους για την παύση των εχθροπραξιών» εάν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν την κρυφή μεταφορά εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Ως επιλογή εξετάζεται η γαλλική μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο. Η SVR σημείωσε ότι «το Βερολίνο αρνήθηκε με σύνεση» να συμμετάσχει σε αυτό το «επικίνδυνο εγχείρημα».

Οι Ρώσοι γερουσιαστές ζήτησαν τη διεξαγωγή ερευνών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (άνω βουλή του κοινοβουλίου) πρότεινε επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και στη Διάσκεψη Αναθεώρησης των Μερών της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων να διεξαγάγουν έρευνες σχετικά με τις προθέσεις του Λονδίνου και του Παρισιού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.