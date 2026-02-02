Μεντβέντεφ: Η Ρωσία δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύγκρουση

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύγκρουση.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Δύσης και της Μόσχας από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου, αν και απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας - ένα είδος σύγχρονου πολιτμπιρό των ισχυρότερων αξιωματούχων της χώρας - επαίνεσε τον Τραμπ και δήλωσε ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν επαναληφθεί οι επαφές με την Ουάσιγκτον.

Όμως ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει ύβρεις κατά του Κιέβου και των δυτικών δυνάμεων, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους κλιμάκωσης του πολέμου προς μια πυρηνική «αποκάλυψη», είπε ότι η Δύση έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα. «Το κατώφλι του πόνου φαίνεται να μειώνεται».

«Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύγκρουση. Δεν είμαστε τρελοί», είπε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 έως το 2012. «Μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει η τελική φωνή στη ρωσική πολιτική, αν και ο Μεντβέντεφ, που πλέον θεωρείται σκληροπυρηνικός, δίνει μια εικόνα της σκέψης των γερακιών μέσα στη ρωσική ελίτ, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες.

Ένα σκίτσο που κρεμόταν στο δωμάτιο όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη έδειχνε τον Μεντβέντεφ —πρώην δικηγόρο, καταγόμενο από την Αγία Πετρούπολη, την πόλη του Πούτιν— να σημαδεύει Ευρωπαίους ηγέτες με ένα υποπολυβόλο.

«Ο κόσμος ήταν απλά υπερβολικός»

Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ έχουν αναφερθεί στους κινδύνους κλιμάκωσης λόγω της Ουκρανίας, αν και Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι η Μόσχα έχει επιδέξια χρησιμοποιήσει το χαρτί της κλιμάκωσης για να φοβίσει τους συμμάχους της Ουκρανίας ώστε να μην εμπλακούν υπερβολικά στον πόλεμο.

«Λένε: “Καμία περίπτωση — αυτοί οι Ρώσοι τα επινοούν όλα, σπέρνουν ιστορίες τρόμου και δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα”», είπε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση» στην Ουκρανία έδειξε πως η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της χαρακτηρίζουν τον πόλεμο - τον φονικότερο στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - ως μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή εδαφών και λένε ότι αν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, τότε κάποια μέρα θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς ως ανοησίες.

Η σύγκρουση ξέσπασε αρχικά στην ανατολική Ουκρανία το 2014, μετά την ανατροπή ενός φιλορωσικού προέδρου στην Επανάσταση του Μαϊντάν. Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και αυτονομιστές που υποστηρίζονταν από τη Μόσχα πολέμησαν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου στην ανατολική Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε για την καταιγίδα παγκόσμιων γεγονότων του Ιανουαρίου - στη Βενεζουέλα, τη Γροιλανδία και αλλού - ο Μεντβέντεφ είπε ότι όλα αυτά ήταν απλώς «υπερβολικά πολλά».

Για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμμαχο της Ρωσίας, ο Μεντβέντεφ είπε ότι αν ο Τραμπ είχε «αρπαχτεί» από μια ξένη δύναμη, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το είχαν ξεκάθαρα θεωρήσει πράξη πολέμου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι δυτικοί ισχυρισμοί περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής για τη Γροιλανδία είναι ψευδείς «ιστορίες τρόμου» που επινοούνται από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν τη δική τους συμπεριφορά.