Μεντβέντεφ: Ενδεχόμενη κατάσχεση από την ΕΕ παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί casus belli
04/12/2025 • 09:46
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι, αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.

«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου ''δανείου επανορθώσεων'', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.

