Μελόνι: Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα στην Αλάσκα.

«Το κρίσιμο σημείο παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή νέων ρωσικών εισβολών, και αυτή είναι η πτυχή στην οποία καταγράφηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο Άνκορατζ», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωσή της, τη δεύτερη σχετικά με τη σύνοδο κορυφής.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε επισημάνει μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση σε περίπτωση νέας επίθεσης», δήλωσε η Μελόνι.