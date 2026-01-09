Μελόνι: Πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα για την συμφωνία της Mercosur, μέσω του διαλόγου με την Κομισιόν

Στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur αναφέρθηκε την Παρασκευή η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ ιδεολογικά προβλήματα όσον αφορά τη σύναψή της.

«Δεν είχα ποτέ ιδεολογικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την συμφωνία με τις χώρες της Μercosur. Υπάρχει μια ρεαλιστική διάσταση και αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική έγκρισης υπερβολικών κανονισμών, όπως και την σύναψη συμφωνιών με συστήματα ελεύθερων συναλλαγών, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από τους κανονισμούς αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Μελόνι τόνισε: «Λέμε "ναι" στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, αλλά χωρίς υπερβολικούς κανονισμούς. Συνδέσαμε πάντα την έγκρισή μας, με εγγυήσεις για τους αγρότες μας. Ξεκινήσαμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πετύχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά την Mercosur: έναν μηχανισμό προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα, ένα ταμείο αποζημιώσεων, για την κάλυψη τυχόν έλλειψης ισορροπίας στις συναλλαγές.

Παράλληλα, πετύχαμε σημαντική ενίσχυση των φυτο-υγειονομικών ελέγχων των εισαγωγών στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε επίσης διαπραγμάτευση, η οποία αφορούσε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία υπήρξαν μεγάλη συζήτηση και αμφισβητήσεις στο παρελθόν. Πετύχαμε δέσμευση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν το 2028, αντί για το 2031, άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γεωργία, όπως και τη δέσμευση να μην αυξηθούν οι τιμές των λιπασμάτων.

Υπό το φως των εγγυήσεων αυτών, που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε στους αγρότες μας χάρη στην προσοχή που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δώσαμε τη συγκατάθεσή μας στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των αγροτών και στην ώθηση που δόθηκε από το βιομηχανικό σύστημα και από άλλους τομείς, στους οποίους εξήγησα τη συμφωνία μας και βρήκα αλληλέγγυα αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι η ισορροπία που δημιουργήθηκε, είναι βιώσιμη. Με την ελπίδα η συμφωνία αυτή να έχει μόνο θετικές συνέπειες, σε πάρα πολλούς τομείς».