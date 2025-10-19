Μελόνι: Η woke κουλτούρα προσπαθεί να χωρίσει Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς το «Εθνικό Ίδρυμα Ιταλία-Αμερική», η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε σήμερα στις σχέσεις των δυο χωρών και υπογράμμισε: «υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να μας χωρίσουν, να επανακαθορίσουν την ιστορία μας και τις παραδόσεις που μοιραζόμαστε. Την αποκαλούν woke κουλτούρα».

«Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία στοχεύει στο να σβήσει την βασικής σημασίας ιστορία των Ιταλοαμερικανών, να αρνηθεί την ξεχωριστή θέση τους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Η ημέρα εορτασμού του Χριστόφορου Κολόμβου, το Columbus Day, είναι εδώ για να μείνει» πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος με απόφασή του όρισε ότι η μορφή του Κολόμβου στο εξής θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Oκτωβρίου.

Usa, Meloni alla Niaf disintegra il Woke: “Vuole cancellare la nostra cultura, lo impediremo” pic.twitter.com/P6QhkPiv6a — Alfredo Calogiuri (@AlfredCalogiuri) October 19, 2025

Σύμφωνα με αναλυτές, η αναφορά της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης είναι στις αποκαθηλώσεις αγαλμάτων του Κολόμβου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν πέντε χρόνια σε πολλές αμερικανικές πόλεις. Κύρια αιτία ήταν σειρά διαμαρτυριών απογόνων ιθαγενών οι οποίοι θεωρούν τον Ιταλό εξερευνητή, ιστορικά υπεύθυνο για τον αφανισμό των προγόνων τους.

Ο ιταλικός τύπος αναφέρει, παράλληλα, ότι στην πραγματικότητα το Columbus Day δεν καταργήθηκε και ότι η επίσημη ημέρα εορτασμού του ήταν η 12η Οκτωβρίου. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όμως, είχε ορίσει την 11η Οκτωβρίου ως ημέρα κατά την οποία τιμάται ο πολιτισμός και η Ιστορία των ιθαγενών της χώρας.

Μετά την σημερινή της παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την Μελόνι με σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντας retweet σε ανάρτησή της συνεργάτιδάς του, Λεν Πάτον, στην οποία αναφέρεται: «Η Τζόρτζια Μελόνι αντιπαρατίθεται στην ΕΕ και προσπαθεί να πετύχει μια απευθείας εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ. Καλά έκανες Μελόνι, μια εξαιρετική κίνηση».