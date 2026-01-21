Μελόνι: Δεν μπορούμε να υπογράψουμε αμέσως τη συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, αναφέρθηκε στην στάση της χώρας της σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

«Σε ό,τι αφορά εμάς, υπάρχει ένα πρόβλημα συνταγματικής συμβατότητας. Από την ανάγνωση του καταστατικού, προέκυψαν κάποια ασύμβατα στοιχεία με το Σύνταγμά μας. Αυτό δεν μας επιτρέπει, σίγουρα, να υπογράψουμε αύριο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, αλλά παραμένουμε ανοικτοί ως προς το όλο θέμα», τόνισε η Μελόνι.

«Η Ιταλία μπορεί να παίξει έναν ρόλο μοναδικής σημασίας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή και στην οικοδόμηση της προοπτικής των δύο κρατών. Δεν θεωρώ, επίσης, μια έξυπνη επιλογή από μέρους της Ιταλίας και της Ευρώπης, να αυτοαποκλεισθούν από έναν οργανισμό ο οποίος, πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.