Μελόνι: Απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε απόψε, μαζί με άλλους ηγέτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «κατά την συνομιλία αυτή, η Μελόνι εξέφρασε και επανέλαβε την σημασία -η οποία δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη- του να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων ανάμεσα στους ευρωπαίους εταίρους, στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ένοπλης σύγκρουσης».

«Μόνο μέσω αυτής της ισχυρής σύμπτωσης απόψεων, η Ρωσία μπορεί να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της και να παρακινηθεί να επιδείξει πραγματική διάθεση να καθίσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.