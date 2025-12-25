Μελβούρνη: Το αυτοκίνητο ραβίνου πυρπολήθηκε με εμπρηστικό μηχανισμό σε ύποπτη αντισημιτική επίθεση

Όχημα που ανήκε σε ραβίνο τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη συνοικία Σεντ Κίλντα της Μελβούρνης. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 3:00 π.μ. τοπική ώρα, όπου διαπίστωσε ότι ένα γκρι Mazda είχε δεχθεί επίθεση με βόμβα μολότοφ.

Ένα μήνυμα που είχε τοποθετηθεί στην οροφή του αυτοκινήτου δεν άφηνε καμία αμφιβολία για τον αντισημιτικό χαρακτήρα του περιστατικού. Η πινακίδα έγραφε «Happy Hanukkah». Ο ιδιοκτήτης, ραβίνος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, παρακολούθησε αργότερα το ίδιο πρωί το όχημά του να απομακρύνεται με γερανό.

🚨 Melbourne’s Jewish community woke to another attack.



A car displaying a Chanukah menorah was firebombed at 3am this morning.



Ask yourself who spends Christmas hunting Jews instead of being home with family.



Police are on the scene. pic.twitter.com/N4nQZYOcPS — Avi Yemini (@OzraeliAvi) December 24, 2025

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και απευθύνει έκκληση για μάρτυρες. Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτων, υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV) ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία να επικοινωνήσει με τους ερευνητές.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανίζι, ο οποίος το συνέδεσε με ένα ευρύτερο κλίμα βίας. «Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας πενθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι», δήλωσε. «Αυτή η επίθεση με βόμβα μολότοφ σε αυτοκίνητο στη Μελβούρνη είναι ακόμη μία αποτρόπαια πράξη, που φέρεται να είναι αντισημιτική».

Πηγή:i24news