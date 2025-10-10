Μελάνια Τραμπ: Επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι οκτώ παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά από συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μελάνια εξήγησε ότι τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας τη συνεργασία του για την προστασία και την επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε από τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα, σύμφωνα με το SkyNews.

«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται εκτός Ουκρανίας.