Με κίνητρο η Κοπεγχάγη

Η Τουν σημείωσε τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της (2-1 τη Λουκέρνη) και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,83. Επίσης, πέρασε και το G/G ή Ov του 1,65 στο ΟΦΗ – Λάρισα (3-0). Την τριάδα χάλασε η Βενέτσια, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Σουντιρόλ. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βελγίου, Α’ Δανίας και Α’ Τουρκίας.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΡΑΝΤΕΡΣ

Τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια στην Α’ Δανίας και η Κοπεγχάγη για να μπει στα πλέι οφ πρέπει να κερδίσει ώστε να μη την ενδιαφέρει τι θα κάνει την ίδια ώρα η Βίμποργκ. Η Ράντερς από την άλλη, θα δώσει το παρών στα πλέι άουτ. Η γηπεδούχος νίκησε τις 3/4 φορές που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Περιμένουμε να το επαναλάβει απόψε, καθώς είναι καλύτερη ομάδα. Έφτασε στο σημείο να παίζει την παρουσία της στα πλέι οφ την τελευταία αγωνιστική, διότι είχε μέχρι πρότινος το μυαλό της στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Θα συγκεντρωθεί τώρα στο πρωτάθλημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Η Φενέρμπαχτσε αποκλείστηκε την περασμένη Πέμπτη από το Γιουρόπα Λιγκ και μπορεί να ασχοληθεί πλέον αποκλειστικά με το πρωτάθλημα. Εκεί όπου είναι στο «-5» από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ μετά τη χθεσινή νίκη της τελευταίας με 3-1 επί της Αλάνιασπορ. Πηγαίνει απόψε στην Αντάλιασπορ από την οποία έφυγε με το «τρίποντο» στα 4/5 ματς. Επίσης, «τρέχει» σερί 11-4-0 εντός – εκτός και 7-1-0 μακριά από την έδρα της σε επίπεδο πρωταθλήματος. Δύσκολα θα «σκοντάψει» στη γηπεδούχο, η οποία έχασε στα 3/4 παιχνίδια μέσα – έξω και στα 6/10 στη βάση της. Ποντάρουμε το «2» μαζί με το Ov 1,5 για να ανέβει η απόδοση πάνω από το 1,50.

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Η Κλαμπ Μπριζ αποχαιρέτησε το Τσάμπιονς Λιγκ μεσοβδόμαδα και στρέφει το ενδιαφέρον της μόνο στο πρωτάθλημα, αφού έχει αποκλειστεί και από το Κύπελλο. Παραδόξως, εκεί την… έστειλε σπίτι της η αποψινή αντίπαλό της! Ευκαιρία λοιπόν να πάρει και μία μίνι ρεβάνς από τη Σαρλερουά, η οποία προέρχεται από 3/3 ήττες ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, έχασε από τη φιλοξενούμενη τις 3/4 φορές που την υποδέχτηκε. Ακόμα, η Μπριζ μετράει 7/9 νίκες εντός – εκτός στο πρωτάθλημα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 579 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΡΑΝΤΕΡΣ 1 1,61

19.00 599 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2+Ov 1,5 1,72

19.30 603 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 1,90