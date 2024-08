Μαζικές αντιδιαδηλώσεις στη Βρετανία: Άνδρας περιφερόταν με αλυσοπρίονο - Νέες συλλήψεις

Δεκάδες συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια μαζικών αντιδιαδηλώσεων που σημειώθηκαν, το απόγευμα της Τετάρτης (07/08) και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης στο Σάουθπορτ.

Ειδικότερα, στο Λονδίνο, οι αρχές συνέλαβαν 15 άτομα την Τετάρτη (7/8) κατά τη διάρκεια των αντιδιαδηλώσεων.

Αντιρατσιστικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν και στο Γουόλθαμστοου και στο Φίντσλεϊ χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια. Μια μικρή ομάδα στο Κρόιντον που δεν είχαν σχέση με τις διαμαρτυρίες, επιχείρησε να προκαλέσει προβλήματα αλλά αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, περισσότεροι από 1.000 αξιωματικοί αναπτύχθηκαν στο Λονδίνο έτοιμοι να ανταποκριθούν σε εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε όλη την πόλη.

Στο Μάντσεστερ συνελήφθη ένας άνδρας περίπου 30 ετών ως ύποπτος για καυγά μετά την εμφάνιση βίντεο στα social media.

Το βίντεο ανάρτησε στο "X" μια μουσουλμανική ομάδα με το όνομα DOAM (Documenting Oppression Against Muslims). Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να κυνηγάει ένα όχημα με αλυσοπρίονο σε βενζινάδικο.

🚨 FAR-RIGHT THUG CHASING MUSLIM COUPLE WITH A CHAINSAW!



Footage shows a far-right thug chasing a Muslim couple with a chainsaw in #Manchester. #Islamophobia pic.twitter.com/UMMNwRt0FS