Βρετανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για το μεταναστευτικό - Δεν σημειώθηκαν επεισόδια (vid)

Τις τελευταίες ώρες, χιλιάδες διαδηλωτές κατά της ευνοϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και αντιδιαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις σε όλη τη Βρετανία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι επί ποδός για την αποφυγή επεισοδίων.

Αφορμή των κινητοποιήσεων στη χώρα εδώ και μια εβδομάδα ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών την περασμένη εβδομάδα στο Σάουθπορτ. Τα fake news για την ταυτότητα του δράστη έβγαλαν στον δρόμο τους διαδηλωτές που συντονίστηκαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το BBC, μέχρι αργά το βράδυ δεν υπήρξαν σημαντικές ενδείξεις προβλημάτων καθώς οι αντιδιαδηλωτές υπερτερούν αριθμητικά όλων των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων.

Μεγάλος αριθμός αντιδιαδηλωτών συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία στο Γουόλθαμστοου, με πολλούς να κρατούν προκάτ που έγραφαν «το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτο εδώ». Περίπου 10.000 ανθρώπους κατέβηκαν στους δρόμου, σε κλίμα γιορτής περισσότερο. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές κατά της μεταναστευτικής πολιτικής πιθανόν δεν εμφανίστηκαν καθόλου παρά το «ραντεβού» που είχαν δώσει.

Παρόμοιες σκηνές υπήρξαν σε πολλά μέρη, όπως Μπρίστολ, Σαουθάμπτον, Μπέρμιγχαμ, Λίβερπουλ, Σέφιλντ, Άλντερσοτ, Λονδίνο και Νιούκαστλ.

Thousands upon thousands of antifascists out tonight across the country to smash the far right.



This is what a mass movement looks like ✊🏾#StandUptoRacism pic.twitter.com/RUPJ2GZInH — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 7, 2024

Στο Λίβερπουλ, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα γύρω από μια εκκλησία που στοχοποιήθηκε για το κέντρο συμβουλών μετανάστευσης.

Hundreds of people have turned out to protect the Liverpool church where the under-threat asylum advice centre is based



Mostly peaceful atmosphere, but groups of masked youths have arrived in the last few minutes. Police helicopter overhead. pic.twitter.com/DzNQJtdqxH — Josh Halliday (@JoshHalliday) August 7, 2024

Στο Μπρίστολ, όπως αναφέρει το BBC, περίπου 1.500 άνθρωποι φώναζαν συνθήματα όπως «ελπίδα όχι μίσος», «οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι». Το κλίμα είναι ήρεμο, με τους ανθρώπους στον δρόμο να λένε ότι οι κάτοικοι της πόλης «δεν θα επιτρέψουν να βρεθεί σε κατάσταση χάους».

About 1,500 people people are in Old Market in #Bristol - who have gathered to oppose rumoured anti-immigration protests.



It comes as police have been given enhanced powers ahead of any demonstrations ➡️ https://t.co/AfUR9Z26Ym pic.twitter.com/OppTGBVSqB — BBC Bristol (@BBCBristol) August 7, 2024

Ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία έχουν αναπτυχθεί πάνω από 6.000 αστυνομικοί. Στο Λονδίνο περίπου 1.300 αστυνομικοί είναι σε ετοιμότητα το βράδυ της Τετάρτης για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Στο Μπράιτον, διαδηλωτές κατά των μεταναστών συγκεντρώθηκαν έξω από δικηγορικό γραφείο. Αριθμητικά ήταν πολύ λιγότεροι από τους αντιδιαδηλωτές ώστε η αστυνομία επέλεξε να περικυκλώσει τους αντιδρούντες για την προστασία τους. Σε γενικές γραμμές το κλίμα ήταν ήσυχο και η αντιδιαδήλωση είχε περισσότερο τον χαρακτήρα γιορτής με μουσική στον δρόμο.

Pubgoers embrace Muslims defending their community in Accrington. This is the way forward. Unity. The racist thugs are in the minority. pic.twitter.com/uzg9XcOOIV — Taj Ali (@Taj_Ali1) August 7, 2024

Οι αρχές σημειώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων για να ταυτοποιήσουν τους δράστες ακόμη και αν αυτοί φορούν μάσκες. Ενισχυμένη είναι η παρουσία αστυνομικών και σε πόλεις της βόρειας Αγγλίας, όπως το Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ ευχαρίστησε τους αξιωματικούς που εργάζονται για την «προστασία και υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων»

Εν τω μεταξύ, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ είπε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κακοποίηση και την εγκληματικότητα στους δρόμους μας», ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε όσους θέλουν να προκαλέσουν αναταραχή θα «αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».

Νωρίτερα σήμερα, τρία άτομα φυλακίστηκαν για τον ρόλο τους στις ταραχές της περασμένης εβδομάδας.