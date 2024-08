Βρετανία: Πάνω από 100 αντιμεταναστευτικές συγκεντρώσεις την Τετάρτη - Επί ποδός 6.000 αστυνομικοί

Με νέο κύμα ταραχών και κλιμάκωσης της βίας βρίσκεται αντιμέτωπη η Βρετανία, καθώς περισσότερες από 100 ακροδεξιές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και 30 αντιεκδηλώσεις, έχουν προγραμματιστεί για απόψε σε όλη τη χώρα, με την αστυνομία να είναι επί ποδός διαθέτοντας 6.000 άνδρες και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υπόσχεται τη γρήγορη τιμωρία των εμπλεκόμενων.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικές αρχές έχουν πληροφορηθεί ότι υπάρχει μια λίστα με 39 περιοχές όπου αναμένεται να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια - μεταξύ των οποίων κέντρα μεταναστών και σπίτια δικηγόρων.

Συγκεντρώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αστυνομική πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Σήμερα θα είναι πιθανώς η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, μέχρι το βράδυ».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα κέντρα μετανάστευσης και τα γραφεία δικηγόρων αναμένεται να αποτελέσουν το κύριο σημείο εστίασης των συγκεντρώσεων, αλλά οι αστυνομικοί θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Το χάος που έχει κατακλύσει τους δρόμους της Βρετανίας μετά τα μαχαιρώματα στο Σάουθπορτ την περασμένη εβδομάδα έχει φέρει σε αδιέξοδο τμήματα της χώρας, με ιατρικά ραντεβού να ακυρώνονται, καθώς το προσωπικό φοβάται να πάει στη δουλειά του. Οι Αρχές προειδοποιούν όσους συμμετέχουν στις ταραχές ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για τρομοκρατία.

Στο μεταξύ, τρεις Βρετανοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για βία και διατάραξη της τάξης κατά την διάρκεια των αντιμουσουλμανικών ταραχών της περασμένης εβδομάδας στην Βρετανία, στις πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις για το κύμα βίας που ξέσπασε μετά την δολοφονία των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, σύμφωνα με την Daily Mail.

This is the swift action we’re taking.



If you provoke violent disorder on our streets or online, you will face the full force of the law. https://t.co/P8wYEibor2