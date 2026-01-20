Μαυρίκιος: Η κυριαρχία μας επί των Νησιών Τσάγκος αναγνωρίζεται κατηγορηματικά από το Διεθνές Δίκαιο

Ο Μαυρίκιος δήλωσε ότι η κυριαρχία του επί των Νησιών Τσάγκος έχει αναγνωριστεί κατηγορηματικά από το Διεθνές Δίκαιο, απαντώντας έτσι στον Αμερικανικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που επέκρινε τη συμφωνία της Βρετανίας να παραχωρήσει το Αρχιπέλαγος αυτό στον Μαυρίκιο.

«Η κυριαρχία της Δημοκρατίας του Μαυρικίου επί του Αρχιπελάγους Τσάγκος αναγνωρίζεται ήδη αναμφισβήτητα από το διεθνές δίκαιο και δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Αναμένουμε την εφαρμογή της συνθήκης (συμφωνίας με τη Βρετανία) εντός των συντομότερων δυνατών χρονικών πλαισίων, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Δικαιοσύνης του Μαυρικίου, Γκάβιν Γκλόβερ.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία από τις ΗΠΑ».

Στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος βρίσκεται το νησί Ντιέγκο Γκαρσία όπου υπάρχει μια στρατηγικής σημασίας αεροπορική στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η συμφωνία επιστροφής των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, που έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ, υπογράφηκε από το Λονδίνο τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με το κείμενο, η Βρετανία επιστρέφει τα Τσάγκος στον Μαυρίκιο, αλλά διατηρεί τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης μισθώνοντας το Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

Η συμφωνία επιστροφής των Νησιών «εξασφαλίζει τις επιχειρήσεις της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου.