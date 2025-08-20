Τραμπ: Η Κριμαία είναι φανταστική, μέσα στον ωκεανό και στο μέγεθος του Τέξας

Σε γεωγραφικό σφάλμα για την Κριμαία υπέπεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Mark Levin Show», καθώς μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η ουκρανική χερσόνησος βρίσκεται «στο μέσο του ωκεανού» και πρόσθεσε πως είναι μια υπέροχη περιοχή στο μέγεθος του Τέξας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας η Ρωσία δεν προχώρησε σε καμία εδαφική κατάκτηση, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν υπό τους προηγούμενους προέδρους.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι υπό την ηγεσία του η Μόσχα δεν μπόρεσε να αποσπάσει εδάφη, ενώ αντίθετα «με τον Μπάιντεν πήραν τα πάντα, με τον Ομπάμα πήραν την Κριμαία και με τον Μπους ένα μεγάλο κομμάτι της Γεωργίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με εμένα, τι πήραν; Τίποτα. Τίποτα δεν χάθηκε».

Ενώ μάλιστα υποστήριξε ότι χωρίς τη δική του προσέγγιση η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναφερόμενος ειδικά στην Κριμαία, σύμφωνα με το Georgia Today, ο Τραμπ σημείωσε: «Η Κριμαία ήταν η καρδιά και η ψυχή αυτής της χώρας. Είναι πανέμορφη. Και ο Ομπάμα είπε: “Δώστε τη στη Ρωσία”. Όταν ο Μπαράκ "Χουσεΐν" Ομπάμα την έδωσε, τους είπε "Απλώς παραδώστε την, δεν θα υπάρξει μάχη". Έτσι την παρέδωσαν. Αυτό ήταν πραγματικά η αρχή μιας καταστροφικής, μακράς περιόδου για τη χώρα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν εκείνος είχε παραχωρήσει εδάφη, «θα ήταν πρωτοσέλιδο σε κάθε εφημερίδα για τα επόμενα 20 χρόνια». Αντίθετα, όπως είπε, όταν το έκανε ο Ομπάμα «δεν μίλησε κανείς».

Να σημειωθεί βέβαια πως η Κριμαία δεν έχει σχέση με κάποιον ωκεανό, αλλά βρέχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τη Μαύρη Θάλασσα και στα βορειοανατολικά από την Αζοφική.