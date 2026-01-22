Μασκ: Στο Νταβός για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια δριμείας κριτικής στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ο Ίλον Μασκ θα παρευρεθεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός την Πέμπτη, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή για τον δισεκατομμυριούχο που έχει επικρίνει δημοσίως την ετήσια συνάντηση των πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα συμμετάσχει σε συζήτηση μαζί με τον CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, σύμφωνα με το τελευταίο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η εμφάνιση του Μασκ στο Νταβός έρχεται καθώς συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο σε διάφορες παγκόσμιες συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δορυφορικού internet από την SpaceX σε ζώνες συγκρούσεων και της δημόσιας κριτικής για τις σεξουαλικές εικόνες που δημιουργούνται από το Grok, ένα chatbot που αναπτύχθηκε από την startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μασκ υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες επικριτές του WEF, κατακρίνοντας τακτικά την ετήσια συνάντηση στο Νταβός ως ελιτίστικη, χωρίς λογοδοσία και αποκομμένη από τους απλούς ανθρώπους.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα χλευάσει το Νταβός στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, χαρακτηρίζοντάς το «βαρετό» και λέγοντας ότι το WEF είναι «μια μη εκλεγμένη παγκόσμια κυβέρνηση που ο λαός δεν ζήτησε ποτέ και δεν θέλει».

Η ιδιότητα του CEO της Tesla ως σύμμαχου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενισχύσει την πολιτική του επιρροή, προσδίδοντάς του ασυνήθιστο βαθμό επιρροής στις πολιτικές συζητήσεις που αφορούν την τεχνολογία, την άμυνα και τις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Αρκετές από τις εταιρείες του Μασκ παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX, μιας μεγάλης αμερικανικής αμυντικής εταιρείας, της οποίας το δίκτυο Starlink λειτουργεί σε ζώνες συγκρούσεων, και της X, της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων που ελέγχει, όπου οι αλλαγές στις πολιτικές διαχειριστικής εποπτείας έχουν προκαλέσει κριτική για την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους.