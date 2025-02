Μασκ: Οι ΗΠΑ θα χρεοκοπήσουν χωρίς περικοπές στον Προϋπολογισμό

«Οι ΗΠΑ θα χρεοκοπήσουν χωρίς περικοπές στον Προϋπολογισμό», δήλωσε την Τρίτη (11/02) ο δισεκατομμυριούχος της Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον Ντόναλντ Τραμπ να ηγηθεί των ομοσπονδιακών προσπαθειών περικοπής δαπανών.

Αναλυτικότερα, ο Μασκ ηγείται των προσπαθειών στο πλαίσιο του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE). Ο ίδιος βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκδώσει έναν καταιγισμό διαταγμάτων με στόχο την περικοπή των ομοσπονδιακών δαπανών, σύμφωνα με αναδημοσίευση της ΕΡΤ από το AFP.

Μάλιστα, ο Μασκ επισήμανε το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο ξεπέρασε τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο οικονομικό έτος και έβαλε στο στόχαστρο τις υψηλές πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος.

«Δεν είναι προαιρετικό» για την Ουάσινγκτον να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι απαραίτητο». Οι δηλώσεις αυτές, ωστόσο, έγιναν την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με τα αμερικανικά δικαστήρια, καθώς ομοσπονδιακοί δικαστές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των μέτρων περικοπής δαπανών του Λευκού Οίκου.

Elon Musk: DOGE is trying to be as transparent as possible. We post our actions to the DOGE 𝕏 handle and on the DOGE website. I don't think there's been where an organization has been more transparent than the DOGE organization. pic.twitter.com/C73hO7Ma3y