Ο Μασκ ζητά να κλείσουν το «Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη» και η «Φωνή της Αμερικής»

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ζήτησε στις 9 Φεβρουαρίου το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, Radio Free Europe και Voice of America.

Απαντώντας στα σχόλια του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ για ειδικές αποστολές Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο Μασκ έγραψε στο X: «Ναι, κλείστε τους. Η Ευρώπη είναι τώρα ελεύθερη (χωρίς να υπολογίζουμε την αποπνικτική γραφειοκρατία). Κανείς δεν τους ακούει πια. Είναι ριζοσπάστες αριστεροί τρελοί που μιλάνε στον εαυτό τους, ενώ τρώνε 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων».

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91