Πυρά Μασκ για το ναζιστικό χαιρετισμό: «Βρείτε καλύτερα βρώμικα κόλπα»

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε την Τρίτη 21/1 ότι οι αντίπαλοί του χρειάζονται «καλύτερα βρώμικα κόλπα», έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε μια χειρονομία που έκανε σε εκδήλωση για την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την οποία πολλοί παρομοίασαν με ναζιστικό χαιρετισμό.

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα. Η επίθεση “όλοι είναι Χίτλερ” έχει τόσο κουράσει», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα του X.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0