Mασκ για ΝΑΤΟ: Δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης

Με ένα εμπρηστικό tweet o Ίλον Μάσκ, μέσα από τον λογαριασμό του στο X ,τοποθετήθηκε κατά της σημερινής μορφής του ΝΑΤΟ και της συμμετοχής των ΗΠΑ στη βορειοατλαντική συμμαχία γράφοντας ότι «δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης».

Elon Musk threw his weight behind a US exit from NATO, saying on his social media platform that it `doesn’t make sense for America to pay for the defense of Europe' https://t.co/DIPgHPXB7t