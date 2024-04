Μασκ: Επίσκεψη στην Κίνα - Στο επίκεντρο η επέκταση της τεχνολογίας αυτόματης οδήγησης της Tesla

«Απροειδοποίητη επίσκεψη» στο Πεκίνο πραγματοποιεί την Κυριακή ο CEO της Tesla Ίλον Μασκ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους για να συζητήσει για την επέκταση του λογισμικού «πλήρους αυτοοδήγησης» (FSD) και την άδεια μεταφοράς δεδομένων στο εξωτερικό, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λι είπε στον Μασκ ότι η ανάπτυξη της Tesla στην Κίνα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρωθυπουργό την Κυριακή, με ανάρτηση στο X.

«Τιμή μου που συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό Li Qiang. Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, από τις πρώτες ημέρες της Σαγκάης», έγραψε ο Μασκ, μαζί με μια φωτογραφία με τον πρωθυπουργό. Σημειώνεται ότι η Tesla κατέληξε σε συμφωνία με τις κινεζικές αρχές για ένα εργοστάσιο στη Σαγκάη, το πρώτο της εργοστάσιο εκτός ΗΠΑ, το 2018.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W